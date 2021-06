Cepljenje brez prijave kmalu po vsej državi?

Tako imenovani dnevi odprtih vrat, kljub večurnemu čakanju na soncu ali dežju, so se izkazali za prakso, ki je Slovencem blizu. Prav o tem so danes sestankovali predstavniki ministrstva za zdravje in cepilnih centrov. Država jim bo, kot so nam povedali direktorji, naslednji teden zagotovila dovolj cepiva, da pocepijo vse, ki so še na čakalnih seznamih, nato pa naj bi cepilni centri na ravni celotne države, poleg rednega cepljenja naročenih, prešli še na množično cepljenje brez prijav.

