Cepljeni prvi olimpijci, tudi Janja Garnbret: Mirne duše grem lahko na tekmo v Tokio

Cepljenim se je pridružilo tudi 25 športnikov, kandidatov za poletne olimpijske igre v Tokiu. V ljubljanski vojašnici Edvarda Peperka so prejeli cepivo Janssen, zato da bo za ustrezno zaščito dovolj le en odmerek. Treningi in tekme, sploh pa čakanje do olimpijskih iger, bo nekoliko manj stresno, razlagajo športniki. Okužba in morebiten težji potek bolezni bi namreč lahko močno vplivala na njihovo pripravljenost in če bi zboleli tik pred olimpijskimi igrami, bi te morali izpustiti. No, zdaj tega strahu ne bo več.

