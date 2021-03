Cepljenje proti covidu-19 je za onkološke bolnike bistvenega pomena

Med najbolj ogroženimi so hemato-onkološki bolniki, bolniki na kemoterapiji in imunoterapiji, bolniki s pljučnim rakom na radikalnem obsevanju ter vsi bolniki, ki prejemajo zdravljenja, ki vplivajo na njihov imunski sistem. Zato bo že kmalu cepljen Blaž Murn, ki se je pred štirimi leti začel zdraviti zaradi akutne mieloične levkemije. Po presaditvi kostnega mozga bolezen na srečo miruje, vendar bi lahko bila zanj okužba s covidom-19 zaradi oslabljenega imunskega sistema in vseh zdravil, ki jih še vedno jemlje, usodna.

