Cepljenje v gospodarstvu v polnem teku, v Profilesu cepili več kot polovico zaposlenih

V primorsko-notranjski regiji so kljub manjši količini cepiva, ki je bilo na voljo, glavnino v večjih podjetij pocepili že v prejšnjem tednu, do prihodnjega torka pa računajo, da bodo s cepljenjem v gospodarstvu že zaključili. Mobilna enota zdravstvenega osebja je cepila tudi zaposlene v podjetju Profiles na Razdrtem, kjer se je več kot polovica odločila, da zaviha rokav. V dveh urah so kar v bližnjem gasilskem domu dobili prvi odmerek cepiva Pfizer. In kot pravijo zaposleni, je to veliko bolj enostavno, kot da bi morali v cepilni center.

