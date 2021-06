Kljub uvedbi cepilnih mobilnih enot, zanimanja za cepljenje še vedno ni

V sredo so zaživele cepilne mobilne enote. Po tem, ko smo poročali, da cepivo ostaja in da nimamo dovolj dobre cepilne kampanje, ki bi ljudi spodbudila k cepljenju, stroka zdaj upanje polaga v mobilne enote, kamor lahko pridejo nenaročeni. Mobilne enote so začele obratovati na treh lokacijah po Ljubljani in na več lokacijah na Štajerskem, a zanimanja ni bilo ogromno, ravno obratno. Tisti, ki pa so vseeno prišli v mobilne enote, so veseli, da je cepljenje zdaj bistveno bolj dostopno.

icon-expand