Čeprav se glasovanje niti še ni začelo, domači politiki že iščejo krivce za morebiten neuspeh

Slovenska politika ni enotna pri kandidaturi za nestalni sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov, mesto, ki za diplomacijo odpira veliko vrat in priložnosti. Kandidaturo je decembra 2021 napovedala Janševa vlada, po volitvah pa jo je podedovala Golobova s Tanjo Fajon kot zunanjo ministrico na čelu. Čeprav nasproti stoji Belorusija, uspeh še zdaleč ni zagotovljen, saj bodo odločale države, kjer imata velik vpliv beloruski zaveznici Kitajska in Rusija. Po mnenju nekdanjega zunanjega ministra Dimitrija Rupla bi bilo celo bolje, če bi, v luči ruske agresije, od kandidature odstopili in jo predali Ukrajini.