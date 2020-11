Čeprav se ne morejo družiti, je vzdušje med našimi košarkaricami odlično

Medtem ko se košarkarske reprezentantke na Kreti pripravljajo na dvoboja z Islandijo in Grčijo, je mednarodna košarkarska zveza sporočila, da bo februarski mehurček v kvalifikacijah za EuroBasket gostila Slovenija. Pred tem pa bodo naša dekleta morda že uvrščena na veliko tekmovanje. Za to potrebujejo zmagi na prihajajočih tekmah. Čeprav se na žalost zaradi strogih ukrepov in omejitev ne morejo družiti ter se vidijo zgolj v jedilnici in na parketu, je vzdušje na grškem otoku še naprej odlično.