Prvi uradni obisk slovenskega zunanjega ministra v Washingtonu po osmih letih premora je potrdil nadaljevanje dobrih odnosov med državama, ki se bodo po besedah v prihodnje okrepili tudi na tej visoki ravni, je ocenil vodja slovenske diplomacije Miro Cerar. Slovenija pa spet postaja koristen sogovornik Washingtona pri vprašanjih Zahodnega Balkana.

"Prepričan sem, da danes odpiramo novo poglavje v odnosih z ZDA. Ne le, da smo utrdili dosedanje dobre odnose, ampak smo si tudi iskreno povedali, kje jih lahko izboljšamo in kje vidimo težave. Američani razumejo, da smo poznavalci regije Balkana, Srednje Evrope in Sredozemlja in nismo le vir informacij, ampak nekdo, ki zna svetovati in vplivati na zadeve," je svoj obisk v Washingtonu ocenil Cerar.

Cerar in Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton sta ugotovila, da državi dobro sodelujeta in si takšnega sodelovanja obe strani želita še naprej, nato pa sta se osredotočila na varnostna vprašanja regije Zahodnega Balkana. Američani po Cerarjevih besedah še vedno spoštujejo slovensko poznavanje regije, kar je odpiralo vrata v Washingtonu za slovenske politike in diplomate praktično od samostojnosti naprej. Bolton pozna regijo in pereča vprašanja, med katerimi je trenutno na vrhu vprašanje odnosov Srbije in Kosova.

Boltona je po Cerarjevih navedbah zanimalo slovensko mnenje glede dogovarjanja obeh glede meje, pri čemer je Cerar dejal, da je to pomembno vprašanje, vendar pa mora biti med obema državama sprejet nek celovit enkratni dogovor, ki bo za vselej zaprl odprta vprašanja. Bolton je glede regije dejal, da so ZDA malce v dilemi, saj jih nekateri tam hočejo, drugi pa manj, zato iščejo uravnotežen pristop, kar ni enostavno.

Pompeu pojasnil, da Hrvaška krši mednarodno in evropsko pravo

Cerar je Boltonu pojasnil slovensko stališče o odločbi arbitražnega sodišča o meji s Hrvaško, kar je storil tudi na State Departmentu pri Miku Pompeu. "Pojasnil sem, da Hrvaška pravzaprav krši mednarodno in evropsko pravo, ko ne spoštuje in ne implementira odločbe," je dejal Cerar in Američane opozoril, da nevtralnost ni dovolj, ker gre za spoštovanje mednarodnega prava.

"Državni sekretar Pompeo je bil hvaležen za jasno razlago našega pogleda in verjamem, da mu te zadeve doslej še tako jasno niso predstavili. Vrnitev v neka pogajanja ni produktivna. Ko Hrvaška ignorira mednarodno pravo, je to zelo slabo tudi za celotno regijo Zahodnega Balkana," je dejal Cerar in dodal, da od ministrov in premierjev iz regije sliši, kako se čudijo, ko se spoštovanje prava zahteva od njih, članica EU, kar je v tem primeru Hrvaška, pa tega ne spoštuje. Kot je dejal minister, je od Pompea dobil zagotovilo, da bodo o tem temeljito razmislili.

Cerar je dejal še, da vseh svetovnih tem s Pompeom nista imela časa odpirati, ampak sta govorila o tistih, kjer je Slovenija relevanten sogovornik. To so vprašanja, povezana z EU, odnosi z Rusijo in Zahodni Balkan ter odnosi med ZDA in Slovenijo.

Sklenila sta, da je treba okrepiti gospodarsko sodelovanje, medtem ko naj slovenski odnosi z Rusijo za ZDA po Cerarjevih besedah ne bi bili problematični. Cerar je izjavo slovenskim dopisnikom v ZDA sklenil z izrazom prepričanja, da se je z njegovim obiskom odprlo novo poglavje v odnosih z ZDA. Minister je Pompea tudi povabil v Slovenijo in kot dobro priložnost omenil prihodnje leto, ko predsednik Borut Pahor gosti pobudo treh morij.