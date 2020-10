Cerkve v rdečih regijah zapirajo svoja vrata, drugod do največ deset vernikov

V oranžnih regijah bo lahko na mašah zbranih do deset vernikov, v rdečih pa bodo župnije morale zapreti svoja vrata. Vsa bogoslužja, tudi nedeljske maše, bodo odpovedane. Ker so se s takšno situacijo srečali že spomladi, so zdaj na to pripravljeni, pove eden od ljubljanskih župnikov - maše bodo prenašali preko televizije ali spleta, tudi verouk bo organiziran na daljavo.