'Černobil na ledu': prva plavajoča jedrska elektrarna odhaja na daljni vzhod

Admiral Lomonosov, ki bo tako postala najsevernejša delujoča jedrska elektrarna na svetu, bo okrepila gospodarski potencial regije. Ob Arktičnih obalah živi približno dva milijona Rusov, večina krajev pa je dostopna le preko letalskih linij in morskih poti. A ne glede na slabo povezanost z drugimi ruskimi regijami, obarktično območje ustvari kar 20 odstotkov ruskega bruto družbenega proizvoda.

Dolga pot na vzhod

Prva plavajoča jedrska elektrarna na svetu je svojo pot začela v ladjedelnici v Sankt Peterburgu. Nato so jo odvlekli do Murmanska, kjer je bila deležna oskrbe z jedrskim gorivom. 144 metrov dolgo, 33 metrov široko ter 21.500 ton težko velikanko je izdelalo državno podjetje Rosatom. Dva 35-megavatna jedrska reaktorja KLT-40S lahko z elektriko oskrbujeta do 100.000 prebivalcev.