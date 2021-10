Češki predsednik Miloš Zeman ni več sposoben opravljati svojih dolžnosti

Novico so sporočili iz praške vojaške bolnišnice, kjer 77-letnega Zemana zdravijo zaradi težav z jetri. S tem pa so se politične razmere v državi zapletle, saj predsednik države podeljuje mandat za sestavo nove vlade. Zemana, ki že od 10. oktobra leži na intenzivnem oddelku bolnišnice, mora za opravilno nesposobnega razglasiti še parlament. Ustanovna seja novega naj bi bila šele 8. novembra. Nekateri zato ocenjujejo, da bi bil uspeh že, če bi Čehi novo vlado dobili do januarja.