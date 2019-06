Ceste se talijo, vročina ukrivlja železniške tire

Živo srebro v Nemčiji, na Poljskem in Češkem se je včeraj povzpelo do najvišje doslej zabeležene junijske temperature. A tukaj se ne konča. V prihodnjih dneh – ko bo vročinski val dosegel vrhunec – bi se lahko temperature še povzpele in tudi novi rekordi tako niso izključeni.

V nemškem kraju Coschen, v zvezni deželi Brandenburg, blizu poljske meje, so včeraj tako zabeležili 38,6 stopinje Celzija, kar je več kot je znašal lanski junijski rekord. Na določenih odsekih avtoceste Saška-Anhalt se je začela celo taliti cesta, zaradi česar so oblasti omejile hitrost na 120 kilometrov na uro. V mestu Rostock ob obali Baltskega morja pa se od vročine celo krivijo železniški tiri, poroča The Guardian.

V Innsbrucku so medtem z ulic umaknili znamenite fijakerske kočije, po tem, ko so v mestu zabeležili 36,7 stopinj Celzija, kar je nov rekord po letu 2012 (prejšnji rekord za Tirolsko je bil 36,6 stopinj Celzija).

Šole v nekaterih delih Francije, kjer so v petek izmerili nov temperaturni rekord – 44,1 stopinje Celzija – medtem še zmeraj ostajajo zaprte, pričakujejo, da bo tako še najmanj do konca tega tedna. Oblasti v Parizu, Lyonu, Strasbourgu in Marseillu pa so v središčih mesta zaradi višjih emisij in onesnaževanja, ki ga je v tej vročini še bolj čutiti, prepovedale vožnjo z avtomobili, starejšimi od desetih let. Francoske regionalne oblasti ocenjujejo, da je ukrep zajel skoraj 60 odstotkov vseh vozil, ki sicer vozijo po francoski prestolnici, vključno z dostavnimi vozili in tovornjaki.

Stroga opozorila glede tveganja za življenje

Na jugu Franciji beležijo tudi prve smrtne žrtve. Trije ljudje (od tega dva stara več kot 70 let) so umrli po tem, ko so se pregreti želeli ohladiti v mrzli vodi in doživeli srčni zastoj. Francoske oblasti ob tem opozarjajo na nevarnost ohlajanja v zelo mrzli vodi, po tem ko je telo zelo pregreto. Ne morejo sicer potrditi, da so smrti neposredna posledica vročinskega vala.