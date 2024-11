Čestitke Trumpu dežujejo

"To je brilijantna zmaga", "Gre za največji povratek v zgodovini", "Želeli smo njegovo zmago in to smo dobili", se čestitke Trumpu tako v izjavah kot na omrežju X vrstijo že ves dan. Državni predstavniki, tisti bolj in tisti nekoliko manj navdušeni nad Trumpovo zmago, pa si od vnovičnega sodelovanja z njim v največji meri želijo skupnega truda za mir in blaginjo. Čestitke novemu staremu ameriškemu predsedniku dežujejo z vseh strani, a vseeno jih ne bo prejel od ruskega predsednika, saj so po besedah Kremlja Združene države Amerike posredno in neposredno v vojni z Rusijo.