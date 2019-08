Cestni delavci čez povoženega mačka narisali črto

Manca Turk je preverjala zgodbo, na teren pa se je odpravila z Veterinarsko higiensko službo, ki kadavre pobira dnevno. Naj vas opozorimo, da nekateri posnetki niso primerni za občutljive.

Fotografija je nastala pri Drenovem Griču, kjer so strojno obnavljali talne označbe. Kadaver smo našli, a je bil takrat že odstranjen na rob cestišča. Dejstvo je, da za odstranjevanje povoženih živali niso zadolženi delavci, temveč Veterinarsko-higienska služba.

Veterinarski higieniki letno odstranijo približno 400 povoženih psov, 1000 mačk in skoraj 6600 prostoživečih živali. Zaščitna oprema je zaradi morebitnih bolezni nujna, kadaver pa bo zdaj odpeljan na uničenje.

Če bi izvajalec, ki je na Drenovem Griču risal črte, poklical veterinarske higienike, bi ti žival odstranili, in to brezplačno. S cesto, ki je bila prizorišče neljubega dogodka, upravlja država. Na DRI so nam odgovorili, da tovrstni dogodek obravnavajo prvič, dejanje so označili kot nedopustno in nespoštljivo, zato bo koncesionar ustrezno kaznovan.