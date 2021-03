Četrtfinale po dolgem času brez Ronalda in Messija

Kmalu se bomo morali navaditi na nogomet brez Cristiana Ronalda in Lionela Messija. Oba superzvezdnika, ki sta zaznamovala zadnje desetletje in še malo, sta še vedno na vrhunskem nivoju. A zaradi zrelih nogometnih let nimata več veliko časa za nove sijajne dosežke. Prvič po letu 2006 se je zgodilo, da ju ne bomo videli v četrtfinalu Lige prvakov. Bosta pa tam mlada, izjemno talentirana nogometaša, ki v očeh nogometne javnosti postajata naslednika Ronalda in Messija. To sta 22-letnni Kylian Mbappe in še dve leti mlajši Norvežan Erling Haaland.

