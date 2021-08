Četrti val je tukaj, delež pozitivnih testov zrasel za 70 odstotkov

Epidemija še kar narašča, v ponedeljek smo namreč potrdili za 70 odstotkov več okužb kot prejšnji ponedeljek. Ob 1.773 PCR-testih so v laboratorijih odkrili 181 okužb, kar pomeni, da je delež pozitivnih testov po dolgem času presegel 10 odstotkov. To se je nazadnje zgodilo 18. maja, torej pred dvema mesecema in pol. Glavni krivec za tak porast je bolj kužna različica delta, ki zdaj predstavlja že skoraj 100 odstotkov vseh okužb. "Število okuženih se praktično vsak teden podvoji in res bomo morali narediti vse, da ta val čim bolj omejimo," poudarja Vindišar.

