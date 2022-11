Po (še) treh porazih znova ostre puščice med SDS in NSi

Po parlamentarnih in predsedniških sinoči še tretji poraz desnice na letošnjih volitvah, medtem ko so volivci škarje in platno ponovno zaupali koaliciji. "Danes smo priča temu, da so volivci poražencu iz aprila ponovno povedali, da je poraženec," je dejal predsednik vlade Robert Golob.

A vprašanje, ali si bodo po poraznih rezultatih v SDS nalili čistega vina, na levici ostaja."Ne pričakujem, da bo kdo odstopil. Tudi v penzijo verjetno še noben ne bo šel. Vsaj ne še jutri. Pričakujem, da bodo politiki ponižno sprejeli to, kar so volivci danes sporočili. In se politiki vseh barv potrudili, da to voljo ljudstva tudi udejanjimo," dodaja Golob.

Da volja ljudstva ne predstavlja odločitve o vsebini zakonov, pač pa le o podpori določeni politični opciji, pa medtem razloge za neuspeh utemeljujejo v SDS. "Kdo je za tega, kdo je za tistega, namesto da bi se ljudje odločali, kaj je zanje bolje. In potem ni čudno, če so razmere v Sloveniji podobne tistim v Nemčiji leta 1933," je dejal poslanec SDS Branko Grims.

Zgroženi nad to Grimsovo izjavo medtem na nemškem veleposlaništvu odgovarjajo, da lahko v Sloveniji vsakdo svobodno izrazi svoje mnenje in na referendumih glasuje brez pritiska in strahu.