Četrtina anketiranih meni, da so se okužili na delovnem mestu

Anketa med 10.205 okuženimi, ki jo je med 16. in 22. novembrom naredil Center za nalezljive bolezni, kaže, da je delovno mesto največji vir okužb. To je ob testiranju odgovorila kar četrtina vprašanih, visok delež je tudi tistih, ki ne vedo, kje so se okužili, čez 20 odstotkov pa tistih, ki menijo, da so se okužili v domačem okolju. NIJZ zato poziva ljudi, naj spoštujejo higienske ukrepe, predvsem na delovnih mestih. Se nam ob nadaljnjem slabšanju epidemiološke slike lahko zgodi tudi začasno zaprtje industrije?

