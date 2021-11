Četverica v zadevi Odrezana roka: po dveh letih priznali, da so želeli ogoljufati zavarovalnice

Nepričakovan razplet v primeru Odrezana roka. Če je četverica obtoženih več kot dve leti prepričevala sodišče in javnost, da si je Julija Adlešič s krožno žago po nesreči odrezala roko, so sedaj drug za drugim priznavali, da so želeli od zavarovalnic v žep pospraviti skoraj milijon in 200 tisoč evrov. Sodišče je sledilo predlogu tožilstva ter Julijo Adlešič obsodilo na eno leto in sedem mesecev zapora, Sebastiena Abramova pa na dve leti in pet mesecev. Kazni sta sicer v priporu skoraj že v celoti odslužila. Oče in mama Abramova sta obsojena na pogojni kazni. Sodne stroške prvega in ponovljenega sojenja pa bomo plačali državljani.