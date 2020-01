Po štirih letih sojenja je sodni epilog dobila afera Hypo. Četverica nekdaj vodilnih v Hypo Alpe Adria je zaradi zlorabe položaja in pranja denarja obsojena na skupaj 26 let in pol zapora, denarno kazen več deset tisoč evrov, vrniti pa morajo tudi protipravno pridobljeno premoženjsko korist. V afero je bila vpletena tudi Hilda Tovšak, ki je pomoč pri kaznivem dejanju priznala že leta 2015.