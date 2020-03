ŠALA DNEVA Arhiv

Lepa žena se vrne zvečer domov in ljubljeni mož jo seveda čaka in opazi, da ima nov prstan. "Kje pa si kupila to prekrasno reč?"

"Danes sem kupila srečko in zadela." Čez kakšen teden žena pride z novimi uhani. "Krasni so," pravi mož. "Kje pa si jih dobila?" "Ah, v časopisu je bila srečka in mestna zlatarna je srečno dobitnico nagradila z uhani. In srečna dobitnica sem bila jaz." V naslednjih mesecih prinese žena domov še nekaj zlatnine, a je mož ne sprašuje več. Čez nekaj časa se odpravita na počitnice in zaradi vročine si žena zaželi ohladitve. Zakoraka v morje, in ko je do kolen v vodi, ji mož svetuje: "Draga, ne hodi naprej, da si ne zmočiš srečke!"