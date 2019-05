Čez dan bolničar, ponoči taksist. Blaža Pergarja je v to prisilila minimalna plača, ki jo dobi za 12-urne delovnike v bolnišnici. Ko pride na banko, mu zaradi slabe plače nihče noče dati kredita, o potovanjih in dobrem dopustu pa lahko le sanja. Odločil se je, da tako ne gre več. Poleg dela v bolnišnici, kjer skrbi za paciente, je začel delati še kot taksist. Tudi to so zgodbe naših delavcev. In ni jih malo.