Čez mejo na katerem koli prehodu s Hrvaško. Odločbo po novem vročajo policisti

Na mejah je začel veljati nov režim. Če so do zdaj karantenske odločbe vročali le na petih mejnih prehodih, 24 ur dnevno pa samo na Obrežju, je zdaj drugače. Osebe, ki prihajajo iz rdečih držav, lahko od polnoči v Slovenijo vstopajo na katerem koli mejnem prehodu, po novem pa so za vročanje odločb zadolženi policisti. Ti potnikom vzamejo podatke, jih posredujejo ministrstvu za zdravje, ki izda odločbo in jo pošlje nazaj na mejni prehod.