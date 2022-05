Čez noč postal ilegalec, ker se je zapletel v birokratsko zanko

Leta 2013 je takrat 18-letni Abdolhoda Ghaffari prišel v Slovenijo iskat boljše življenje. "Skoraj leto in osem mesecev sem preživel v azilnem domu, a sem vseeno dobil vse zavrnjeno. V tem času sem se naučil slovenskega jezika, hodil sem v šolo in na tečaje," razloži. Za tem se je redno zaposlil in si na upravni enoti uredil dovoljenja za začasno prebivanje, ki ga je podaljševal na dve leti.

Marca 2021 pa je dovoljenje podaljšal za pol leta. "Ko sem šel po kartico, sem na upravni enoti vprašal, kdaj jaz lahko zaprosim za stalno in ali moram prej še enkrat podaljšati začasno. Ena gospa mi je rekla da, ko mi začasno dovoljenje poteče, lahko prosim za stalno," pove. To je oktobra 2021 tudi storil. Tako ni podaljšal dovoljenja za začasno bivanje, ampak je vložil prošnjo za stalno bivanje.

Dva meseca z upravne enote ni dobil nobene informacije o njegovem statusu, po tem pa je decembra zbolel. "Sem klical svojo zdravnico, če mi lahko odpre bolniško za en dan, ker mogoče imam korono, pa mi je moja zdravnica rekla, da mi ne more odpreti bolniške, ker nimam osnovnega zavarovanja," pravi Abdolhoda. Takrat je ugotovil, da je očitno nekaj narobe. Obrnil se je na delodajalca, ki ga je usmeril na upravno enoto, tam pa so mu rekli, da nima več dovoljenja za bivanje, saj bi moral podaljšati dovoljenje za začasno bivanje, preden je zaprosil za stalnega.

"Vprašal sem, kaj naj naredim zdaj, nakar mi je gospa po telefonu rekla, naj zapustim državo, naj grem. Rekel sem ji, da imam tukaj majhnega otroka in ženo, ona pa mi je rekla naj vzamem sabo otroka in ženo in grem," nezadovoljno razloži situacijo. A zanj to ni opcija, tudi zato, ker imata partnerka in sin slovensko državljanstvo, prav tako ne želijo zapustiti Slovenije. Ghaffari zato pri nas že pol leta živi z azilantskim dovoljenjem, ki mu ga je izdala policija, nima pa dovoljenja za delo in zdravstveno zavarovanje.

Iz upravne enote mu do sedaj niso znali povedati, kakšne so njegove možnosti za prihodnost, ko pa smo se nanje obrnili mi, so še enkrat pregledali njegov primer. "V njegovem primeru je on zaprosil za stalno bivanje pravočasno. To se strinjam, da smo zamujali, zaradi že znanih razlogov, torej preobilice dela, ampak lahko vam zagotavljam, da je ta človek zdaj dobil to potrdilo o vdani vlogi, ki mu velja, da lahko dela, biva in pa tudi sklene zdravstveno zavarovanje," je povedal načelnik Upravne enote Ljubljana Bojan Babič.

Na upravni enoti torej zatrjujejo, da se bo Ghaffarijeva polletna agonija končala do konca tedna, ko naj bi potrdilo o vdani vlogi tudi zares prejel.