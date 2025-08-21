Svet
Na zatožno klop sedel tudi domnevni vodja: Cezar krivdo zanikal
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Na zatožno klop Okrožnega sodišča v Ljubljani je sedel tudi domnevni vodja organizirane hudodelske skupine, obtožene umora Satka Zovka pa tudi trgovine z orožjem in prepovedanimi drogami, Dino Muzaferović - Cezar. Krivdo je zanikal. Proces spremljajo izjemni varnostni ukrepi, saj gre za primer, ki razkriva tesno prepletenost balkanskega podzemlja in ima odmev tudi zunaj meja Slovenije.
