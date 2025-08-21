Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektor Svet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Svet

Na zatožno klop sedel tudi domnevni vodja: Cezar krivdo zanikal

Ljubljana, 21. 08. 2025 19.33 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Nuša Dekleva
Komentarji
0

Na zatožno klop Okrožnega sodišča v Ljubljani je sedel tudi domnevni vodja organizirane hudodelske skupine, obtožene umora Satka Zovka pa tudi trgovine z orožjem in prepovedanimi drogami, Dino Muzaferović - Cezar. Krivdo je zanikal. Proces spremljajo izjemni varnostni ukrepi, saj gre za primer, ki razkriva tesno prepletenost balkanskega podzemlja in ima odmev tudi zunaj meja Slovenije.

okrožno sodišče dino muzaferović cezar satko zovko
Naslednji članek

Nova pravila: učitelj bo imel zakonsko podlago, da učencu pregleda torbo

Naslednji članek

Brezplačni programi za krepitev finančne pismenosti odraslih

SORODNI ČLANKI

Cezar na sodišču zanikal krivdo

Sodišče pod strogim nadzorom: Bergant in Cretu krivde nista priznala

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189