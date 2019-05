Chelsea Manning spet na svobodi

Preden so jo izpustili, pa so ji izročili nalog, da se mora 16. maja znova zglasiti na sodišču. Njen odvetnik je ob tem povedal, da bo še naprej zavračala sodelovanje in ne bo odgovarjala na vprašanja.

Spomnimo. Manningovo so leta 2010 še kot vojaka Bradleyja Manninga aretirali v Iraku zaradi predaje zaupnih dokumentov WikiLeaksu. Kot je znano, zvezno tožilstvo v Alexandrii preiskuje WikiLeaks in ustanovitelja Juliana Assangazaradi objav zaupnih dokumentov ZDA in si je zaželelo še njenega pričanja.

Manningova je zavrnila odgovore na vprašanja velike porote z besedami, da je že vse povedala na vojaškem sodišču, kjer je bila obsojena na 35 let zaporne kazni. Odsedela jih je le sedem, saj se je nekdanji ameriški predsednik Barack Obama odločil, da ji ob svojem slovesu s položaja predsednika ZDA kazen spremeni v to, kar je že odslužila.

Njeni odvetniki trdijo, da je zaporna kazen okrutna, tožilstvo pa zagotavlja, da bodo v zaporu znali poskrbeti za njene zdravstvene potrebe.

WikiLeaks je prav tako del preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016. Posebni tožilec Robert Muellerje ugotovil, da so Rusi kradli informacije z demokratskih računalnikov in jih objavljali na WikiLeaksu, da pomagajo Donaldu Trumpu do izvolitve. Ta pravi, da gre za lov na čarovnice.