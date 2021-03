Cigler Kralj bo interpelacijo najverjetneje preživel

V državnem zboru odločajo o interpelaciji ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja. To je sicer že druga interpelacija tega tedna, četrta v tej vladi, in tudi tokrat je jasno, da jo bo minister uspešno prestal. Opozicija namreč potrebuje 46 glasov, ki pa jih nima. V sredo bo na vrsti še zadnja v vrsti treh interpelacij, zoper kulturnega ministra Vaska Simonitija. Opozicija mu poleg odvzema statusa in neplačevanja prispevkov samozaposlenim v kulturi očita napade na neodvisnost medijev. Ti se v primeru STA le še stopnjujejo.

