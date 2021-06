Cigler Kralj obljublja pregleden in uporabniku prijazen socialni sistem

Tako kot zdaj dobite informativni izračun za dohodnino, ga boste po novem dobili tudi za otroške dodatke, subvencijo vrtca, malice in kosila. To je samo ena od sprememb, ki jih napoveduje ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Minister Janez Cigler Kralj namreč obljublja pregleden in uporabniku prijazen socialni sistem in poudarja, da želijo pomoč ponuditi tistim, ki jo res potrebujejo. Na ministrstvu pričakujejo, da se bo število upravičencev povečalo, največ, približno 15 tisoč, bo dodatnih prejemnikov državnih štipendij.

