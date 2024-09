Ciklon Boris: časa ni niti, da bi žalovali za svojim padlim kolegom'

Italijanski gasilci se še vedno borijo z uničujočim ciklonom Borisom, ki kot v apokalipsi, zadnji teden uničuje vse od Italije, Romunije pa do Poljske. Trenutno je najhuje v italijanski pokrajini Emilija-Romanja. Že v torek je na jugu Italije voda odnesla interventno vozilo z dvema gasilcema, enemu niso mogli pomagati. Vremensko žarišče pa se je zdaj preselilo proti severu države, kjer so ponoči nevarno narasle reke, prožili so se tudi zemeljski plazovi. Italijanski gasilci poročajo o več kot 500 intervencijah, na terenu je trenutno 350 gasilcev, evakuirali pa so več kot tisoč ljudi.