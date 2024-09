Ciklon Boris terjal tri smrtne žrtve

Strah in uničenje. To po srednji in vzhodni Evropi še naprej seje ciklon Boris, ki je na Češkem terjal prvo smrtno žrtev, v Avstriji pa sta v poplavah življenje izgubili še dve osebi. Število umrlih v prizadetih državah je tako naraslo na 14 oseb, še več deset pa jih pogrešajo. Zaradi izrednih razmer so na Češkem odredili nadaljnje evakuacije, številni prebivalci so ostali brez elektrike in vode. Svoje domove je skupno moralo zapustiti več milijonov ljudi. In medtem ko gasilci s helikopterji in čolni še naprej prebivalce vozijo na varno, oblasti svarijo, da nevarnosti še ni konec.