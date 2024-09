Ciklon Boris: To je apokalipsa, mesto duhov

"To je kot apokalipsa, mesto duhov," pripovedujejo prebivalci, ki so pred ciklonom Boris, ki še naprej pustoši po Srednji in Vzhodni Evropi, uspeli zbežati na varno. Uničujoč ciklon je do zdaj terjal najmanj 18 življenj, več deset ljudi pogrešajo. Zaradi naraslih voda je svoje domove moralo zapustiti več deset tisoč ljudi, nekateri pa zaradi porušenih mostov in uničenih cest še naprej ostajajo odrezani od sveta. Na pomoč bo prizadetim državam z reševalnimi ekipami in finančno pomočjo priskočila tudi Slovenija, so sklenili na vladi.