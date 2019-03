Ciklon Idai: 100.000 ljudi čaka pomoč

Ciklon je katastrofalno škodo povzročil tudi v Zimbabveju, kjer je umrlo skoraj 100 ljudi. Na delu je vojska, ki je morala popravljati ceste, da so reševalci lahko prišli do ljudi, ki so bili ujeti med ruševinami. V Maliviju množica ljudi nujno potrebuje medicinsko oskrbo, hrano in zatočišče.

Število žrtev bi lahko močno naraslo

Fotografije in posnetki razkrivajo razsežnosti katastrofe, ki je prizadela Mozambik in Zimbabve. Tropski ciklon Idai je opustošil mesta, izbrisal številne vasi in bi za seboj po predvidevanjih lahko pustil skoraj 1000 smrtnih žrtev. Trenutno uradno število mrtvih zaradi tropskega ciklona v Mozambiku je sicer 84.