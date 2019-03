Huda ura za Avstralce: severu države se približujeta dva ciklona

Severu Avstralije se približujeta dva tropska ciklona – Trevor in Veronica – zato so oblasti že razglasile izredne razmere in izvedle doslej največjo evakuacijo prebivalstva. Z največjega otoka v Carpentarijskem zalivu Groote Eylandt na skrajnem severu države so preselili skoraj 1000 prebivalcev.

Na severu Avstralije so oblasti izvedle doslej največjo evakuacijo prebivalstva, medtem ko se državi približujeta kar dva ciklona. Eden od ciklonov, Trevor, bi se lahko v zgodovino zapisal kot najhujša in najmočnejša nevihta desetletja. Ciklon Trevor naj bi se v naslednjih urah še okrepil, prečkal Carpentarijski zaliv in v soboto dosegel sever države. Vremenoslovci napovedujejo uničujoč veter s sunki do 260 kilometrov na uro, obilno deževje in nevarno plimovanje. Severu Avstralije se približujeta dva ciklona. FOTO: AP Trevor je v začetku tedna, ko je imel še jakost druge kategorije, udaril na severovzhodni avstralski polotok Cape York, kjer leži aboriginsko mesto Lochkart River. Nevihta je tam ruvala drevesa, uničevala strehe in kolibe, prekinila dobavo elektrike in povzročila hude poplave. Z največjega otoka v Carpentarijskem zalivu Groote Eylandt na skrajnem severu Avstralije so oblasti preselile skoraj 1000 prebivalcev, evakuacija prebivalstva iz obalnih mest na celini je v teku. Večino evakuiranih bodo namestili v zatočišča v Darwinu, ki sicer leži kar 1000 kilometrov stran od njihovih domov. Kot je v Darwinu povedal prvi minister avstralskega Severnega teritorija Michael Gunner, so izredne razmere razglasili, ker je meteorološki urad za soboto napovedal udarec ciklona, ki bo po jakosti četrte kategorije. Evakuacijo je označil za preventivni ukrep in dodal, da se razmere na morju že poslabšujejo. Zahodno od ciklona Trevor pa je vse močnejši ciklon Veronica, ki naj bi obalo dosegel v nedeljo.