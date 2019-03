Ciklon Veronica zadel zahodno obalo Avstralije, prinaša močan veter in deževje

Za celotno območje Pilbare je razglašen rdeči alarm, oblasti pa prebivalce pozivajo, naj bi poiščejo zatočišče in ostanejo v zaprtih prostorih. Veronica namreč s seboj prinaša sunke vetra, ki bodo po napovedih dosegali do 220 kilometrov na uro. Nevarno visoka plima in močno deževje pa bi lahko s seboj prinesla tudi poplave.

Ponoči bo Veronica oslabela

Vremenoslovci sicer predvidevajo, da bo ciklon počasi oslabel in se čez noč začel premikati proti zahodu. Veronica je že tretji tropski ciklon to sezono in prihaja tik za ciklonom Trevor, ki je zadel Severni teritorij Avstralije. Celino je prešel z močjo četrte kategorije, sunki vetra pa so dosegali do 230 kilometrov na uro.