'Cilj, da precepimo polovico prebivalstva do junija, je dosegljiv'

Prihodnji teden bi Evropska agencija za zdravila lahko potrdila še četrto cepivo – cepivo podjetja Johnson & Johnson. Če bo dobava taka, kot obljubljajo proizvajalci, bo v marcu na voljo okoli 240.000 odmerkov cepiva. S trenutno hitrostjo cepljenja bomo do konca junija cepili polovico prebivalcev. "A naše ambicije so večje," napoveduje nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin. Prihodnji teden pa bi lahko bili na vrsti že učitelji in vzgojitelji, torej tisti, ki imajo največ stikov z otroki. In prav zanje imajo na zalogi še 15.000 odmerkov, če pričakovanih 24.000 odmerkov AstraZenece ne bi dobili.

