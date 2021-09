Cilj hokejistov Olimpije je po odličnem začetku preboj v končnico

Hokejisti Olimpije so odlično začeli sezono v močni mednarodni Ice hokej league, saj so v četrtem krogu zabeležili še tretjo zaporedno zmago. Ljubljančani so se v razširjeno avstrijsko tekmovanje vrnili po petih letih igranja na nižjem rangu, trenutno pa v konkurenci preostalih 13 klubov iz Avstrije, Italije, Madžarske, Slovaške in Češke na lestvici zasedajo visoko drugo mesto.