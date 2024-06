Cilj Policije do leta 2028 podvojiti število opravljenih hitrih testov

Ste ob policijski kontroli že kdaj morali opravili tudi test na droge? Če ga do zdaj niste, so možnosti, da vas ob alkotestu doleti tudi ta pregled, te dni večje. Do konca meseca je namreč v teku nacionalna preventivna akcija. Povod zanjo so zaskrbljujoče statistike uporabe drog med slovenskimi vozniki. Podatki namreč kažejo, da je kar 61 odstotkov tistih, ki so sodelovali v anketi agencije za varnost prometa, po zaužitju droge v zadnjem letu sedlo za volan.