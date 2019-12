Čilska vojska našla razbitine pogrešanega letala in posmrtne ostanke

Čilsko vojaško transportno letalo z 38 potniki in posadko je izginilo na poti v bazo na Antarktiki.Vojska še ni uradno potrdila najdbe posmrtnih ostankov, je pa sporočila, da so reševalci našli plavajoče ostanke in osebne predmete, za katere domnevajo, da so z letala.

Guverner redko poseljene pokrajine Magallanes na skrajnem jugu Čila Jose Fernandez je sporočil, da mu je vojska potrdila najdbo posmrtnih ostankov. "Povedali so nam, da so našli druge razbitine letala in posmrtne ostanke ljudi, ki so bili na krovu," je povedal za medije v glavnem mestu omenjene pokrajine Punta Arenas, kjer so se zbrali številni svojci ljudi, ki so bili na letalu.