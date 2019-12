Čilski dvonadstropni avtobus je zgrmel v sotesko, vsaj 20 mrtvih

Dvonadstropni avtobus v Čilu z okoli 50 potniki se je v nedeljo ponoči odpravil iz mesta Antofagasta v prestolnico Santiago de Chile. Po približno 200 prevoženih kilometrih na 1400 kilometrov dolgi poti je zdrsnil okrog 30 metrov globoko v sosesko.

Zaenkrat so potrdili 20 smrtnih žrtev in 21 poškodovanih, a reševalci se bojijo, da bodo med razbitinami našli še kakšno truplo. Fotografije iz razbitine kažejo grozljivo sliko, na katerih je videti popolnoma uničen avtobus in osebne stvari potnikov.