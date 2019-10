Čilski predsednik odpravil izredne razmere, protesti se nadaljujejo

Čilski predsednik Sebastian Pineraje danes ob polnoči odpravil izredne razmere, ki so bile zaradi množičnih protestov v veljavi več kot teden dni, a se protesti kljub temu nadaljujejo. Okrog 100.000 ljudi se je v nedeljo udeležilo pohoda do poslopja parlamenta v Valparaisu.

Predsednik se je za odpravo izrednih razmer na vseh območjih, kjer so jih uveljavili, odločil, potem ko je v soboto prenehala veljati tudi nočna policijska ura. Za oba ukrepa so se oblasti odločile zaradi najhujših družbenih nemirov v več desetletjih, ki so z zahtevami za ekonomske in politične spremembe zajeli državo.