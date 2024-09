Cimosovim delavcem je dokončno prekipelo

Po zamrznitvi napovedane stavke marca letos je približno 120 delavcev v Vuzenici in Senožečah dve uri opozorilno stavkalo. "Gre za skrajni ukrep," pravijo zaposleni, ki so ogorčeni nad ignoranco vodstva. Kljub večmesečnim prizadevanjem namreč še naprej približno polovica vseh zaposlenih ne prejema niti minimalne plače. Še več. Vodstvo je celo prekinilo kolektivno pogodbo, kar pomeni, da bi lahko delavci tudi uradno ostali brez pravice do dviga plač.