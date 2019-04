Ciprska javnost šokirana zaradi prvega serijskega morilca v državi

Trupli dveh Filipink, 38-letne Marry Tiburcio in 28-letne Arian Palanas Lozano, so našli v začetku aprila. Svojci so ju sicer pogrešali že vse od lanskega leta. Po aretaciji je morilec povedal, kje je truplo tretje umorjene ženske nepalskih ali indijskih korenin. Žrtev so našli v vodnjaku na vojaškem strelišču, policija pa je še ni uspela identificirati.

Policija zdaj išče trupli Romunke in njene hčerke. Prav tako iščejo šestletno hčerko Marry Tiburcio, katere umor je osumljenec prav tako priznal. Predsednik Cipra Nico Anastasiades je v izjavi za medije povedal, da je pretresen nad sramotnimi umori nedolžnih žensk in majhnih otrok.