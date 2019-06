Ciprska policija na dnu jezera našla sedmo žrtev serijskega morilca

Prvo truplo so sredi aprila odkrili turisti, ko ga je močno deževje naplavilo na površje zapuščenega rudniškega jaška. Policija je 14. aprila sprožila preiskavo in 18. aprila aretirala 35-letnega vojaka, ki je priznal, da je v treh letih ubil sedem tujk - pet odraslih žensk in dve deklici. Žrtve prihajajo iz Romunije, s Filipinov in iz Nepala, na Cipru pa so delale kot hišne pomočnice.