Ciprskemu serijskemu morilcu sedemkratni dosmrtni zapor

35-letni častnik ciprske vojske Nikos Metaksas je danes na sodišču priznal krivdo za sedem umorov, ki so pretresli Ciper. Ob strogem varovanju so ga privedli pred sodišče v Nikoziji, kjer je tožilec prebral obtožbe - ugrabitev in umor petih žensk in dveh njihovih hčera.

Ko je tožilec prebral dolgo obtožnico, v kateri je podrobno opisal zločine, je Metaksas priznal krivdo, pri tem pa po poročanju tujih medijev zadrževal solze. Metaksas je po priznanju prebral kratko izjavo, v kateri se je opravičil svojim žrtvam. Kot je dejal, ne more pojasniti, zakaj je moril.