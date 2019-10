Cirkuški medved v Rusiji napadel dreserja

Kot poročajo ruski mediji, je medved med predstavo napadel svojega dreserja in ga zbil na tla. Uslužbencu živalskega vrta je na pomoč priskočil sodelavec, ki je medveda večkrat brcnil v bok in ramena, medtem ko so se po cirkusu razlegali kriki gledalcev, predvsem otrok, poroča TASS. Kljub vsemu pa so jo vsi, tako dreser in gledalci kot tudi medved, odnesli brez poškodb.

"Po incidentu smo se odločili prekiniti sodelovanje z dreserjem, prav tako pa je s programa umaknjena dotična točka," so sporočili iz cirkusa, kjer so še povedali, da je bil medved last napadenega dreserja."Nič resnega, vsi so brez poškodb. Medveda nihče nima namena ubiti, saj žival ni kriva," so se odzvali na bojazen nekaterih zaščitnikov pravic živali. Po mnenju organizatorjev bi lahko razlog za napad bil medvedov strah pred bliskavicami fotoaparatov iz občinstva.

Cirkuške predstave imajo dolgo zgodovino v Rusiji, kjer so zelo popularne še danes. Kljub temu pa so vse glasnejši klici k prepovedi cirkuških predstav v katerih nastopajo živali. Tako so v nekem ruskem mestu na jugu države pred kratkim zaradi etičnih razlogov prepovedali predstave, v katerih nastopajo divje živali, poroča Rossijskaja Gazeta.