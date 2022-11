Čistilki med pospravljanjem zaužili žele bombone z dodano THC drogo

Iz hrvaške Dalmacije poročajo o neobičajnem incidentu. Čistilki ene od turističnih hiš v Konavljah na jugu Dalmacije sta si postregli z žele bomboni kanadskih turistov in pristali v bolnišnici. Ženski sta se po zaužitju bombonov nenadoma počutili slabo in začeli močno halucinirati. Izkazalo se je, da sta pod vplivom THC-ja, psihoaktivne substance v konoplji. Na dogodek se je odzvala policija, ki je med preiskavo počitniške hiše našla pol kilograma bombonov, ki povzročajo halucinacije. Državljanoma Kanade so odvzeli potna lista.