Čistilna akcija Trbojskega jezera na supih

Čistilne akcije okolice, gozdov, travnikov niso nič novega. In tudi za čistilne akcije rek in jezer smo večkrat slišali. Pa ste že kdaj slišali za čiščenje vod s supi? Gre za dejavnost, pri kateri se ekipa suparjev avanturistov spusti po reki ali jezeru, prav zaradi okretnosti deske in tudi rekreativcev samih pa lahko dosežejo manj dostopna mesta in tako očistijo tudi skrite kotičke. Suparjem ekologom se je v taki akciji na Trbojskem jezeru pridružila naša novinarka Barbara Slukan.