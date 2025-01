Civilna zaščita bogatejša za 40 specialnih tovornih vozil

Civilna zaščita je bogatejša za 40 specialnih tovornih vozil in drugo opremo za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Nakup je vreden 30 milijonov evrov, od tega je 23,5 milijona prispevala Evropska unija s pripadajočo slovensko udeležbo. Gre za največji projekt zagotavljanja opreme za posredovanje na področju zaščite in reševanja v zgodovini Slovenije. Kaj vse zmorejo stroji in na kakšen način bodo pomagali?