Civilni zaščiti izdatnejša evropska finančna sredstva in temeljita prenova

Ko je najhujši žledolom v zgodovini leta 2014 ohromil državo, so bile naše sile zaščite in reševanja na preizkušnji, na pomoč so nam morali priskočiti celo Avstrijci. Da od tuje pomoči v primeru takšnih naravnih nesreč ne bi bili več odvisni, bodo enote gasilcev, reševalcev, potapljačev in jamarjev zdaj deležne prenove. Obrambni minister Tonin je z Upravo za zaščito in reševanje podpisal sporazum, na podlagi katerega bi s pomočjo evropskih sredstev postavili nove vadbene centre in kupili dodatno opremo, da bi bile intervencije kar se da uspešne, škoda ob naravnih nesrečah pa kar se da majhna.