Član stranke hrvaških Srbov podlegel poškodbam, Plenković ostro obsodil nasilje

Petkovića je aprila pred lokalom v Viškovu brutalno pretepel Ilija Glavić, ki je kazensko ovaden zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb in se nahaja v reškem priporu. Pred pretepom naj bi med moškima prišlo do prepira, ko je Petković zapustil lokal, pa je Glavić odšel za njim in ga večkrat udaril s pestjo v glavo, tudi ko je žrtev že nezavestna ležala na tleh, so aprila poročali hrvaški mediji. V srbski skupnosti na reškem območju so prepričani, da je šlo za zločin iz sovraštva, ker naj bi bil napadalec znan po svoji nestrpnosti do Srbov.

Iskali Srbe in obračunali s štirimi sezonskimi delavci

Medtem je splitska policija prijela dva fanta, ki sta v nedeljo popoldne s skupino od 15 do 20 somišljenikov v Supetru na otoku Brač napadla štiri sezonske delavce, potem ko so žrtve spraševali: "Kje so Srbi?". Med pretepenimi delavci, ki so jih napadli, medtem ko so se vračali z dela, so bili dekle in trije mlajši moški, med katerimi naj bi bila dva hrvaška državljana srbske narodnosti z območja Vukovarja.

Napadalci, domnevno člani navijaške skupine Torcida, ki podpira splitski nogometni klub Hajduk, so huje poškodovali tudi gasilca, ki je poskusil zaščititi mlade delavce in je končal v bolnišnici z zlomljenim nosom. Napad se je pripetil po tekmi v malem nogometu v okviru lokalnega pokala Torcida. Županja Supetra Ivana Marković je prva ostro obsodila napad in napovedala, da bo občina prepovedala športno prireditev Torcide na mestnih igriščih in dogodka ne bodo več financirali iz mestnega proračuna.

Na obtožbe se je odzvala tudi navijaša skupina Torcida, ki je zanikala povezanost z incidentom, a napada ni izrecno obsodila."Medijem, javnosti in lokalni politiki očitno ni jasno (čeprav bi jim moralo biti), da nam ne morejo pripisovati kolektivne krivde ter na ta način uvajati prepoved uporabe betonskega nogometnga igrišča in ukiniti finančno podporo pokalu Torcide, s čimer se ustvarja vtis, da je turnir potekal na plečih mestnega proračuna, kar pa ni res,"so zapisali.